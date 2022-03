Kyrie Irving, sobre su primer partido en casa: «Fue histórico»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Kyrie Irving jugó anoche sus primeros minutos de la temporada en Nueva York. El base, ya autorizado a jugar en casa una vez que el alcalde de la ciudad cambió el mandato sobre vacunación que se lo impedía, estuvo con sus compañeros sobre el parqué del Barclays Center en la derrota ante Charlotte Hornets. Obvio que prefería ganar, pero de igual modo entiende que lo ocurrido en las últimas horas trasciende lo que es la competición en sí.

«Solo he intentado mantener los pies sobre la tierra. Solo se trataba de prepararme para un cálido recibimiento por parte de muchos seguidores que me han acompañado en este viaje. Por supuesto no daba por sentado lo que ocurrió esta noche, fue histórico. Estoy agradecido por haber tenido la oportunidad de estar ahí fuera con mis compañeros y dejarlo todo sobre la cancha», comenta a los medios.

Irving, quien no está vacunado contra el COVID y lo ha llevado hasta las últimas consecuencias al no haber podido jugar en la cancha de los Nets hasta ahora, fue recibido con una gran ovación de un pabellón en el que estaban las entradas agotadas. Justo antes de empezar a jugar se dirigió al centro de la pista y señaló a su alrededor agradeciendo a todos la cálida bienvenida. Fue un momento emotivo para él, uno que entiende está muy por encima del baloncesto.

«Esta noche, mi presencia tuvo un significado mucho mayor que lo que es jugar al baloncesto. Simplemente estaba representando a muchas personas que están en una situación similar a la mía. Y ahora que puedo jugar, creo que deberíamos estar abiertos a que todos tengan la misma oportunidad», sentencia.

