Kyrie Irving sobre situación con los Nets: «Fue un caos mediático»

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Esta próxima madrugada se producirá el reencuentro de Kyrie Irving con los Brooklyn Nets después de salir por la puerta de atrás en el pasado mercado invernal a cambio de Dorian Finney-Smith y Spencer Dinwiddie.

El díscolo base ha asegurado en unas recientes declaraciones recogidas por el medio NY Post que su relación con los Nets es bastante buena, que hubo mucho ruido mediático a su alrededor tras declararse como anti-vacunas de la COVID-19 o su petición de traspaso.

«Nunca tuve una mala relación con la franquicia (los Nets)», admitió Kyrie Irving. «Solo hubo mucho caos y ruido por parte de los medios. No voy a culparos ni nada de eso, pero nadie sabía realmente lo que estaba ocurriendo entre bastidores», explicó.

Irving ha admitido que no se arrepiente de su decisión sobre salir de los Nets: «Para mí, fue la mejor decisión de mi carrera pedir mi traspaso. Solo necesitaba tranquilidad».

Gran parte de su mala prensa vienen por sus controvertidas actuaciones, ya sea por su posición anti-vacunas, o sus comentarios ensalzando una película claramente con una postura anti-semita.

«Fue muy duro en todos los sentidos», admitió Irving. «Después de la COVID-19 y de todas las situaciones que se dieron allí, hubo circunstancias que estaban fuera de mi control», añadió.

«Creo que mis críticas siempre son justas, siempre y cuando se mantengan en la pista y se me juzgue por mi juego, y no se trate de profundizar en quién soy como persona. En este negocio no me muestro como soy en persona, porque siempre son opiniones constantes. Simplemente cosas al azar de las cuales no estoy de acuerdo sobre lo que se está escribiendo sobre mí», concluyó.