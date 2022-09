Kyrie Irving: “Sentí que los Nets me dieron un ultimátum sobre la vacuna”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO, EE.UU.- Kyrie Irving, base de los Brooklyn Nets, dijo este lunes que su equipo le dio “un ultimátum” el año pasado en las negociaciones sobre su contrato por el hecho de no estar vacunado contra el coronavirus y, de paso, la imposibilidad de estar disponible al cien por cien en la última temporada.

En el día de medios de los Nets, Irving reconoció que hubo un momento en el que se planteó salir de Brooklyn y que “hubo opciones, pero no muchas” por el hecho de que, opinó, no estar vacunado “se convirtió en un estigma”.

“No me gustó que el hecho de no estar vacunando se convirtiera en un estigma, que no quería jugar, que quería rendirme”, dijo Irving, quien el año pasado no pudo jugar los partidos como locales de los Nets hasta finales de marzo por el mandato de vacunación entonces vigente en Nueva York.

Irving aceptó finalmente el pasado julio una opción de 37 millones de dólares para completar su ciclo de cuatro años en los Nets, aunque reconoció que su negativa a vacunarse le hizo perder más de cien millones.

Competirá este año junto a Kevin Durant, que también se quedó en los Nets, y Ben Simmons, quien recibió el visto bueno para volver a competir tras perderse la última temporada por problemas personales.

“Esta era la mejor opción para él (Durant), y la mejor para mí. Y no se trata solo de nosotros, contamos con un gran equipo”, dijo.

Reconoció además que se sintió “avergonzado” por caer 4-0 en la serie de primera ronda de los ‘playoffs’ contra los Boston Celtics y se mostró optimista sobre las opciones de pelear por el título en la nueva campaña.

“Tenemos un largo camino por delante, tenemos obstáculos, pero queremos estar en la pelea. Tienes que estar sano físicamente y a nivel emocional. El cielo es el límite. No sabemos qué hará este equipo, pero tenemos las motivaciones”, afirmó.

DURANT, “NO TENGO NADA QUE DEMOSTRAR”

En el día de medios también habló Kevin Durant, otro jugador que se planteó salir de la franquicia este verano.

“Me comprometí con este equipo por cuatro años, con la idea de jugar aquí. En la pasada temporada vieron lo que pasó, las lesiones, y hubo un poco de inseguridad, quería estar en un equipo estable. Tenía esos pensamientos, pero salimos adelante”, afirmó Durant.

“Sabía que a pesar de las adversidades del año pasado, los chicos trabajarían para mejorar”, añadió, al referirse a la reflexión que le llevó a la decisión de quedarse.

Negó que se haya reunido con la directiva para pedir la renovación de contrato de Kyrie Irving y destacó que solo controla “su trabajo”.

“Oí hablar de que estaba fastidiado por el contrato de Kyrie. Nunca entré en la oficina de un director general diciendo que tenía que contratar a algún jugador. Estoy aquí para hacer mi trabajo. Mucha gente piensa que controlo todo en los Nets, pero solo controlo mi trabajo”, dijo.

Tiene claro su peso en el equipo y consideró que no tiene “nada” que demostrar a sus seguidores.

“No creo que tenga que demostrar nada a los seguidores después de tres años. Quiero seguir en este equipo, así que si tienen dudas, no puedo controlarlas. Saben mi compromiso con esta franquicia, lo he demostrado durante tres años. Seguiré siendo yo mismo. A algunos les puede gustar, a otros no”, afirmó.

