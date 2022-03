Kyrie Irving recibe autorización para jugar en New York

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Así es. Tras meses de espera y diversas opiniones al respecto, ha llegado el día en el que Kyrie Irving vea hecha realidad la posibilidad de participar en los partidos que los Brooklyn Nets disputen en casa, en Nueva York.

Adrian Wojnarowski de ESPN ha sido quien ha adelantado que el gobierno de Nueva York pretendía realizar cambios inmediatos relacionados con el mandato de vacunación en el sector privado. Poco después, Shams Charania de The Athletic ampliaba la información recalcando que el jugador recibiría autorización en breve, ya que los cambios en la normativa entrarían en vigor este mismo jueves.

Curiosamente el cambio en la normativa llega justo cuando los neoyorquinos tienen dos partidos consecutivos en la carretera, por lo que no será hasta el domingo, momento en el que los Nets reciban a Charlotte Hornets, cuando el base pueda pisar el parqué por primera vez ante sus aficionados.

Irving, quien se ha mantenido firme en su decisión de no vacunarse contra el coronavirus pese a la presión que suponía no poder jugar a tiempo completo, ve ahora como su determinación no le impedirá disputar los últimos encuentros de la regular season, y lo que es más importante, los playoffs al completo.

Para los Nets esto supone una gran diferencia. Tras una campaña convulsa en la que el tema Irving ha centrado muchos debates, y en la que además han debido enfrentar el deseo de James Harden por cambiar de equipo (finalmente traspasado a Philadelphia), ahora parece que todo comienza a encajar en el momento clave. Kevin Durant está en forma e Irving ha demostrado lo mismo llegando a firmar un partido de 60 puntos. Con los dos en pista sin restricciones, los Nets serán temibles para cualquier rival.

