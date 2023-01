Kyrie Irving quiere firmar una extensión con Brooklyn

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN .- Tras muchas idas y venidas, parece que el futuro de Kyrie Irving podría pasar por Brooklyn. Así al menos lo desea el jugador según la información revelada por su agente en una conversación con Chris Haynes, periodista de Bleacher Report, en la que afirma que el base estaría interesado en firmar una extensión con los Nets aunque aún no han comenzado ningunas negociaciones.

«Me he puesto en contacto con el equipo al respecto. Todavía no hemos tenido ningún conversación importante sobre el tema, pero nuestro deseo es convertir Brooklyn en el hogar de Kyrie firmando la extensión adecuada» comentó. «Ahora la pelota está en el tejado de los Nets para hacernos saber si su deseo es el mismo».

Esto presenta una interesante disyuntiva para los neoyorquinos, cuya relación con el base ha sido bastante interesante a lo largo de los años. Si bien parecía que ambos estaban en sintonía durante las primeras temporadas de Irving en la plantilla, su negativa a administrarse la vacuna contra el Covid-19 y su consecuente castigo apartándole del equipo comenzaron a enturbiar las aguas, hasta el punto de que los Nets empezaron a dudar con respecto a su continuidad y el jugador tuvo que acogerse a una player option de su contrato que inicialmente no pensaba tener que utilizar. Los problemas extradeportivos, no obstante, no terminaron ahí, pues la difusión de una película con contenido antisemita y su negativa a ofrecer una disculpa sincera llevó a la franquicia a volver a apartarle a modo de sanción a principios de este curso.

La relación parecía entonces rota, pero es curioso lo que unos meses de buen baloncesto, buenos resultados y ausencia de distracciones externas pueden hacer. Kyrie parece haber dejado a un lado su deseo de ser noticia por un motivo cada vez más bizarro, y tras la última reprimenda se ha centrado en su rendimiento en las pistas y este está siendo excelente. Con 26,8 puntos y 5,2 asistencias, ha sido el artífice de bastantes de las victorias del equipo, que hasta la lesión de Durant estaba siendo uno de los mejores de la NBA de forma que hacía inimaginable deshacer el proyecto.

Irving podría firmar una extensión máxima por valor de casi 200 millones de dólares en cuatro temporadas, cifra a la que es más que probable que aspire. Ahora es el momento de ver si los Nets se han reconciliado con él hasta el punto de ponerle dicha oferta encima de la mesa.

