Kyrie Irving presenta el primer contratiempo para los Mavericks

EL NUEVO DIARIO, DALLAS.- A estas alturas de pretemporada, cuando se empiezan a jugar partidos, no sorprende que muchas estrellas se ausenten en algunos duelos; es más, entra en la normalidad del proceso. Sin embargo, suele ser porque la planificación así lo exige y no por otro problema de índole física. Pues bien, Kyrie Irving está justo en el segundo caso, el preocupante.

Tras perderse el segundo de los partidos en Abu Dhabi, el base All-Star tampoco jugará ante el Real Madrid a causa de un dolor en la ingle izquierda; tal y como adelantó el head coach de los Mavericks, Jason Kidd.

Desde la gerencia señalan que no se trata de un problema grave y que el hecho de sentarle responde a simple precaución. Puede que sea así, pero sin duda no es la mejor manera de preparar un curso que se atisba clave para Dallas tras no ser ni equipo de play-in en el pasado.

Más allá de la situación física de Kyrie, en la organización de Texas puede preocupar que no acabe de crecer la química entre sus dos grandes estrellas. El propio Irving comentó hace escasos días que aún debían conocerse mejor en pista. Contratiempos como este no ayudan a ello.