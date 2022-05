Kyrie Irving pensó que los Brooklyn Nets lo traspasarían

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Por aferrado que luzca en sus convicciones, Kyrie Irving también es presa de las preocupaciones que derivan de sus actos. Incluso él temía que negarse a la vacunación acarrease cambios drásticos en su carrera. Más aún cuando Sean Marks anunció que el equipo prescindiría de sus servicios a tiempo completo. «En mi casa no paraba de preguntarme qué iba a ser de mi futuro. No sabía si iba a ser traspasado, cortado, si otro equipo me iba a dar la oportunidad o cómo iba a lograr que las cosas me fuesen bien» cuenta el base. De hecho, llegaron a existir rumores de que los Nets le habían puesto en venta, pero también trascendió que los ejecutivos de toda la liga sentían pavor por llevar su excentricismo a sus equipos.

En esos tiempos en los que ni siquiera su compañero Kevin Durant podía hacer nada por él, a Irving solo le quedaba mantener la fe en un regreso más temprano que tarde. «Solo me decía a mi mismo que las cosas iban a cambiar. La gente a mi alrededor también tenía esta confianza». No fue hasta enero que el base pudo volver a la disciplina de los Nets, y para entonces parecía no estar preparado. Primero su regreso se dilató por el protocolo sanitario y una vez en cancha, Irving se sentía lejos de su mejor nivel. «No me he sentido yo mismo durante la temporada». Irving también explica que ni siquiera el training camp le sirvió como preparación, dado que aún se recuperaba del esguince sufrido en los playoffs del año pasado.

