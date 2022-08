Kyrie Irving no saldrá de los Nets si Kevin Durant no lo hace

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- A pesar de todo lo sucedido los Brooklyn Nets siguen guardando cierta esperanza de mantener a sus actuales estrellas en plantilla. De hecho, cuenta Shams Charania en The Athletic que si nadie copa sus expectativas en el traspaso de Durant, la franquicia está ansiosa de ver si prospera el trío que formarían Ben Simmons, Kyrie Irving y el alero. Si la salida de KD parece difícil, la del base de 30 años está directamente estancada desde que se apagaron los rumores con los Lakers. Tanto es así que Irving ha reanudado sus conversaciones con el equipo para trazar un plan en caso de permanecer allí.

En el tintero también queda el regreso de lesión de Joe Harris, ausente durante casi toda la temporada pasada. No obstante, la llave de todo la sigue teniendo Durant, del que se desconocen sus intenciones de acudir o no al training camp. Quizás al alero no le interese forzar la mano hasta ese punto por la urgencia que sugiere su edad a la hora de buscar un nuevo anillo y la mácula que supondría otro cambio de aires en su imagen. La cual siempre ha sido una gran preocupación en su caso. La información apunta a que Irving no estaría disgustado de seguir al lado de su amigo en Brooklyn, que en primera instancia fue el propósito de ambas llegadas. Aunque pueda parecer que elige el mal menor, el base ya refrendó esta decisión firmando su opción de jugador el pasado junio.

