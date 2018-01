Kyrie Irving: “Los Cavaliers no me querían allí”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- El 22 de julio del año pasado Kyrie Irving solicitó salir de los Cavaliers de Cleveland a Dan Gilbert, dueño de la franquicia. Después de disputar tres finales consecutivas y de un anillo de campeón, el base deseaba despegarse de la alargada sombra de LeBron James, según los primeros detalles que, rápidamente, se dieron.

“No sentí la necesidad de decir nada porque sabía la verdad y ellos también. Entonces no importaba lo que dijesen los demás. No me querían allí”, declaró el base.

Kyrie Irving tiene demasiado ego. Algo así se empezó a escuchar desde diversos rincones en cuanto se supo que quería dejar los Cavaliers. Nadie lo entendía. Eran tres Finales seguidas y un anillo. ¿Por qué pedir el traspaso? La única respuesta que había convencido hasta ahora era que quería ser el líder un equipo, algo que en Ohio estaba destinado a LeBron James.

Pero las historias cambian. Hemos llegado a 2018 y aunque hace semanas Irving asegura que no venía al caso desenterrar los verdaderos motivos de su marcha, ahora conocemos una nueva pieza del rompecabezas, una que apunta a que en la gerencia de los Cavs tenían ya calculada su salida. Según señala Jackie MacMullan de ESPN, Cleveland exploró el posible traspaso de Irving en junio; es decir, antes de que el base lo pidiese.

Un giro tan interesante como inesperado, pero que el propio protagonista, Irving, lo da como cierto asegurando que los detalles de su petición estaban “distorsionados”.

LeBron no se lo cree

Con los datos sobre la mesa, el mencionado periodista cuestionó a LeBron James sobre esas negociaciones y sobre el hecho de que Irving no fuese querido. El Rey está seguro de que no pudo ocurrir así. “Eso no tiene ningún sentido”, declara. Ya tenga más o menos razón LeBron, la realidad es que su excompañero de vestuario sí lo sintió como tal, algo que unido a la incertidumbre existente con James en la agencia libre de 2018 le hizo tomar la determinación de iniciar un nuevo camino.

