Kyrie Irving insiste en que no se vacunará

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Aunque posiblemente supiesen la respuesta, los periodistas ayer presentes en la rueda de prensa posterior al Nets-Cavaliers estaban obligados a preguntar. La confirmación de la baja de Kevin Durant hacía crecer la duda sobre si Kyrie Irving se vacunaría para ayudar a paliar su ausencia. Cuestión que recibió un rotundo no como respuesta. «Sigo convencido de mi decisión [de no vacunarme]».

Según él, no hay circunstancia externa que le empujase a revertir su postura con respecto a la vacuna en el corto plazo. «Estamos expuestos a estas situaciones. Kevin se va a perder unos cuantos partidos y tendremos que gestionarlo como podemos. Pero en lo que se refiere a mi vida personal, esto no va a alterar mi conducta» aseguró el base. Irving se esforzó en dejar claro la separación que existe entre su profesión y su ámbito privado. De hecho, casi vio como una falta de respeto que le siguieran preguntando por una postura en la que ya se ha reafirmado muchas veces.

Quizás el hecho de que otros jugadores como Andrew Wiggins y Bradley Beal dieran el paso y el buen ambiente que respira el equipo cuando Irving está presente llevasen a pensar que el resultado sería diferente esta vez. Pero una suposición así conlleva no saber quién es Kyrie Irving. Un tipo a contracorriente y excéntrico, pero de convicciones férreas y honestidad cristalina. Si algo cambia en su situación de aquí en adelante, no será por él. A los Nets les seguirá tocando esperar un cambio de regulaciones en el estado de Nueva York.

