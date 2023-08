Kyrie Irving expresa su apoyo a James Harden

EL NUEVO DIARIO, DALLAS.- Hasta ayer todas las informaciones apuntaban a que Philadelphia no tenía prisa por cerrar el traspaso de James Harden y que incluso habían hecho movimientos para intentar convencerle de que siguiese en el equipo. Prácticamente se daba por hecho que era imposible que el MVP de 2018 se retractase de su petición de traspaso, pero por si quedaban dudas ha sido el propio jugador quien las ha despejado hace horas al recalcar que Daryl Morey es un mentiroso.

Lo cierto es que la situación parece estar a punto de estallar. Si bien fue Adrian Wojnarowski de ESPN fue quien ayer desveló la historia entre el ejecutivo de los 76ers y Harden, la realidad es que todos sabíamos que el enfado de La Barba viene porque le habrían prometido en verano de 2022 un contrato a largo plazo en 2023, lo cual no se ha cumplido. En cualquier caso, y aunque el citado periodista no tenga capacidad de decisión en el desencuentro, el hecho de que definiese a Harden como «descontento» no ha gustado nada a Irving, quien ha salido en defensa de su ex compañero.

«¿Es él quien está descontento Adrian? ¿O está responsabilizando a (Daryl) Morey por su deshonestidad y falta de transparencia durante el proceso de negociación del contrato este verano?», escribe el jugador de Dallas Mavericks en respuesta a la información de Wojnarowski.

Lo que parece claro es que llegar al training camp con este ambiente no es lo mejor para ninguna de las partes. Los Sixers se verían abocados a lidiar con una bomba en el vestuario, lo cual les complicaría dar forma al proyecto del curso 2023-24, el cual podría quedar lastrado sin remedio. Respecto al jugador, es obvio que necesita pasar página –sí, una vez más– si quiere que su próxima campaña sea productiva. A sus 33 años (cumple 34 en días), Harden no está en disposición de desperdiciar oportunidad alguna para conseguir el ansiado anillo.

