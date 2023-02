Kyrie Irving es traspasado a los Mavericks, según reportes

EL NUEVO DIARIO, DALLAS.- Kyrie Irving está cumpliendo su deseo. Lo están intercambiando según varios reportes, indica un cable de AP este domingo en la noche.

Luka Doncic está recibiendo otro All-Star para ayudarlo en Dallas.

Los Mavericks y los Brooklyn Nets acordaron el domingo un intercambio de gran éxito: Según AP, Irving, el súper talentoso y a menudo enigmático armador ocho veces All-Star, se dirige a Dallas, poniendo fin a la pareja con Kevin Durant que nunca tuvo la oportunidad de hacer clic.

Los Nets obtienen a Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith y un paquete de selecciones de draft, según una persona familiarizada con los términos del acuerdo que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no se había finalizado. Dallas también recibe a Markieff Morris.

The Athletic y ESPN fueron los primeros en informar sobre el acuerdo comercial. Se completará una vez que los equipos tengan una llamada con la NBA, que es estándar para todos los oficios.

El movimiento se produce solo dos días después de que Irving le dijera a los Nets que quería ser canjeado antes de la fecha límite de la liga del jueves, luego de que las conversaciones sobre un contrato más allá de esta temporada no fueran de su agrado. No estaba con los Nets para el partido del sábado y, para el domingo por la tarde, su tiempo en Brooklyn parecía haber llegado a su fin.

