Kyrie Irving cree que el nuevo alcalde de Nueva York podría dejarle jugar

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Brooklyn Nets ya se han acostumbrado a la vida sin Kyrie Irving. Recientemente, Durant y Harden admitían echarle de menos, pero a los de Steve Nash no les queda otra que remar sin el tercer integrante de su tridente estrella. Sin embargo, el base aún no se ha dado por vencido, y parece que planea conseguir que el nuevo alcalde de Nueva York cambie la legislación. Eric Adams ha sido el elegido para ocupar el puesto durante las últimas elecciones, y tomará su cargo el próximo 1 de enero. Fecha en la cual Irving espera que haya actualizaciones sobre su situación después de una reunión del nuevo alcalde con trabajadores y deportistas afectados.

Nada ha cambiado en las últimas semanas de cara a la galería. El jugador se mantiene en silencio con respecto al tema y los Nets siguen considerándole jugador del equipo. Aunque esto último, reporta Adrian Wojnarowski, podría tener fecha de caducidad. Según el periodista de ESPN, la franquicia estaría recibiendo llamadas interesándose por Kyrie, y no está claro que la gerencia esté tan convencida como Irving de esperar al primer día de 2022.

Por su parte, Adams aún no se ha pronunciado sobre sus planes con respecto a la vacunación en entornos laborales. Sí ha dejado claro que son medidas que prevé retocar, pero no especifica en qué sentido. Tras la victoria de los Nets ante los Hawks, Steve Nash también se ha hecho eco del posible cambio. «Puede que hable cuando no me toca, pero si la ley cambia, [Irving] estará de vuelta seguro».

