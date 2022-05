Kyrie Irving aún no ha discutido su nuevo contrato con los Nets

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Si hace unos días Sean Marks pedía mayor compromiso a toda la plantilla y especialmente a Kyrie Irving, el base ya se está haciendo de rogar. Una de las principales preocupaciones a resolver lo antes posible para los Brooklyn Nets es la extensión de contrato de Irving. El jugador puede ejercer una opción de jugador por un año más a razón de 36,9 millones de dólares. En principio él mismo aseguró querer aceptarla para seguir en Brooklyn junto a Kevin Durant, pero todavía no ha cruzado una sola palabra sobre el tema con las oficinas de la franquicia.

Todavía está en el aire lo que la franquicia pretenda hacer con Kyrie renueve o no y las declaraciones del general manager no terminaban de aclarar las cosas. «Estoy esperando para tener una conversación con Joe [Tsai, dueño de la franquicia] y su equipo. Entonces veremos qué le parece a Kyrie el futuro aquí y qué espera de nosotros. De nuevo, no puedo hacer hipótesis porque no sé qué va a pasar» decía Marks en una comparecencia de prensa para hacer balance de este curso y la preparación del que viene.

No es la primera vez que las negociaciones se enturbian con Kyrie Irving. El verano pasado Harden, Durant y él eran seleccionables para una extensión que solo Kevin acabó firmando. Harden quiso esperar y terminó forzando su salida y la inestabilidad percibida en el caso de Irving hizo que los Nets diesen marcha atrás en las negociaciones. Lo más lógico es que Kyrie, ya sea aceptando su opción de jugador o saliendo de su actual contrato para firmar uno nuevo, permanezca en Brooklyn. Al fin y al cabo, hace meses que varios ejecutivos de la liga redundaron en la idea de que el mercado para el base no era especialmente halagüeño dada su volatilidad.

