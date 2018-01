Kyrie Irving: “Ahora puedo decir que no soy egoísta”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- El base Kyrie Irving ha experimentado un gran cambio esta temporada, no sólo por su traspaso de Cavaliers de Cleveland a Celtics de Boston, sino por el papel que ha adquirido en el equipo de Massachusetts.

El base debe ejercer ahora como líder y no tiene tiempo para mirar por sí mismo. “Se trata siempre de entender lo que es mejor para el grupo y cuando entras en la liga no siempre piensas en eso. Muchas veces solo piensas en ti mismo. Ahora (puedo decir) que no soy egoísta. Estoy intentando entender cuál es la mejor manera de liderar”, ha dicho en declaraciones al diario ‘As’.

Irving atraviesa un momento de madurez. “Es un proceso de aprendizaje que continúa, te lo aseguro. Desde que era un niño de 19 años hasta que he sido un hombre de 25 (el cambio) ha sido drástico. Muchísimas diferencias, mucho aprendido, muchas caídas… Y algún éxito”, comenta, en alusión al anillo de 2016.

