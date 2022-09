Kyrgios sorprende a Medvedev en el Abierto de Estados Unidos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Nick Kyrgios sorprendió al campeón defensor Daniil Medvedev 7-6 (11), 3-6, 6-3, 6-2 en el US Open el domingo por la noche con una actuación brillante para llegar a los cuartos de final en Flushing Meadows.

El sembrado 23 ingresó al partido con una ventaja de 3-1 ATP Head2Head contra Medvedev y en la mejor forma de su carrera, pero eliminar al principal sembrado en un Grand Slam fue un desafío completamente nuevo. El australiano pasó la prueba con gran éxito, jugando su juego agresivo para triunfar después de dos horas y 53 minutos.

“Qué lugar para hacerlo”, dijo Kyrgios. “¡Casa llena en Nueva York!”

Medvedev perderá su primer puesto en el Ranking ATP de Pepperstone el lunes después del US Open. Rafael Nadal, Carlos Alcaraz o Casper Ruud se convertirán en el No. 1 del mundo. Kyrgios avanza a sus primeros cuartos de final en Nueva York, donde jugará contra Karen Khachanov.

“Quiero llegar hasta el final”, dijo Kyrgios. “Ojalá sea posible”.

Kyrgios contra las armas grandes

Récord de jugador Head2Head

Stefanos Tsitsipas 4-1; Alejandro Zverev 4-3; Daniil Medvedev 4-1; Rafael Nadal 3-6; Novak Djokovic 2-1 y

Roger Federer; 1-6

El partido fue menos sobre Medvedev jugando mal (cometió solo 19 errores no forzados) y más sobre Kyrgios brillando bajo los reflectores. El favorito del público disparó 21 aces y consiguió 53 tiros ganadores en total para aprovechar la oportunidad. Frecuentó la red para presionar a Medvedev, ganando el 62 por ciento (29/47) de esos puntos.

Kyrgios salió victorioso a pesar de una metedura de pata en el tercer set que habría hecho perder el control a muchos jugadores. El jugador de 27 años se costó una oportunidad de quiebre en el 30-30 cuando corrió alrededor de la red para conectar una volea flotante de Medvedev que claramente carecía de la velocidad para volver al juego. Fue puramente cómico, pero el juez de silla otorgó correctamente el punto a Medvedev, quien sacaría el juego.

En lugar de dejar que el error lo afectara, Kyrgios mantuvo la calma y encontró su mejor tenis del torneo para superar al máximo favorito.

El finalista de Wimbledon de este año y campeón del Citi Open superó a Medvedev y nunca le permitió sentirse cómodo. El campeón de 2021 a menudo desconcierta a los oponentes con su combinación devastadora de gran servicio y defensa implacable. Pero cuando Nick planteó la ‘Pregunta Kyrgios’ frente a una multitud ruidosa, Medvedev encontró pocas respuestas.

El partido tuvo un comienzo rápido con ambos hombres jugando un tenis sensacional. El ex No. 1 del mundo, Andy Roddick, estuvo entre los que expresaron sus pensamientos en las redes sociales, tuiteando: “Esto es algo increíble. Nivel súper alto. Pelea de pesos pesados”.

La pareja se enfrentó hace unas semanas en Montreal, donde Kyrgios triunfó en tres sets. Respaldó esa victoria con una actuación sensacional frente a una multitud abarrotada. Después de conectar su as número 21, Kyrgios apenas celebró, sabiendo que aún queda trabajo por hacer en Nueva York.

“Estoy contento de que finalmente puedo mostrar mi talento a Nueva York”, dijo Kyrgios. “No he jugado un gran tenis [en el pasado] para ser honesto… me ha llevado 27 años”.

Después de que Kyrgios sacó a relucir su talento para el espectáculo temprano y trató de animar a los fanáticos, Medvedev hizo lo mismo, a menudo animando a los fanáticos dentro del estadio Arthur Ashe a hacer más ruido con una ola. Al principio, Medvedev mostró una estrategia de devolución diferente a la que hizo en Canadá, situándose mucho más cerca de la línea de fondo. Más adelante en el primer set, lo mezclaba para darle a su oponente de gran servicio una apariencia diferente.

El campeón defensor superó un déficit de quiebre temprano para llevar el set a un desempate, en el que se recuperó de 3/5 en contra para ganar tres puntos de set. En el tercero de esos puntos de set, en 8/7, Kyrgios conectó una complicada volea de revés que simplemente cortó la línea de sencillos.

Kyrgios presionó desde allí, usando su drop shot con gran efecto en las últimas etapas del desempate. En el punto de set que convirtió, el australiano simuló un drop shot, lo que provocó un pase fallido de Medvedev.

Sin embargo, Kyrgios no pudo mantener su impulso, jugando un pobre juego de servicio inicial en el segundo set. Medvedev aprovechó al máximo, aprovechando un quiebre inmediato y adelantándose 5-1. El set se complicó cuando el australiano redescubrió su enfoque, pero Kyrgios falló un revés neutral largo para permitir que su oponente nivelara el choque.

Temprano en el tercer set, Kyrgios cometió lo que podría haber sido un error crítico. Con una ventaja de 1-0 y 30/30 con el servicio de Medvedev, el cabeza de serie número 23 corrió alrededor de la red y desvió una pelota que no iba a aterrizar cerca de la red. Por regla, si una pelota no cae en tu lado de la red y gira hacia el lado de la cancha de tu oponente, no puedes tocar la pelota en ese lado.

Kyrgios levantó un dedo para celebrar, pensando que acababa de ganarse un lugar en el carrete destacado. En cambio, el punto fue para Medvedev, quien se escapó del juego. Aunque parecía que sería un momento crítico, la acción demostró lo contrario.

El sembrado 23 rompió un 40/0 en el siguiente juego de servicio de Medvedev y sirvió durante el resto del set sin dificultad. Desde el momento de su metedura de pata, Kyrgios dominó con su gran servicio y nunca permitió que Medvedev se sintiera cómodo.

La australiana volvió a ganar un quiebre temprano en el cuarto set y estaba decidida a conservarlo. Kyrgios quebró el servicio cinco veces en su victoria y salvó cinco de los ocho puntos de quiebre que enfrentó.

Kyrgios se unirá el lunes a Thanasi Kokkinakis, a quien derrotó en la primera ronda en individuales, en un intento por llegar a los cuartos de final de dobles. Kokkinakis estuvo en el palco de Kyrgios el domingo por la noche apoyando a su compatriota.

¿Sabías?

Kyrgios subió siete lugares al No. 18 en el Pepperstone ATP Live Rankings y reemplazó a Alex de Minaur como el jugador mejor clasificado de Australia. El récord de su carrera es el No. 13 del mundo.

Relacionado