Kyrgios desvela que Murray le ayudó con su depresión

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El tenista australiano Nick Kyrgios desveló que Andy Murray le ayudó durante su depresión, cuando descubrió las heridas autoinfligidas que se había hecho y le ofreció apoyo.

Kyrgios, que dará una entrevista este viernes a Piers Morgan, contó este año que después de perder en Wimbledon 2019 tuvo ideas suicidas, pasó tiempo en un hospital psiquiátrico y estuvo compitiendo con heridas en los brazos que se había hecho él mismo.

«Murray vio las heridas y me preguntó que qué tenía ahí. Lo estaba pasando muy mal en esa épica y Andy intentó aconsejarme, pero estaba demasiado en mi mundo y no le escuché. Pero le estoy muy agradecido», dijo Kyrgios.

Según cuenta el australiano, Murray vio las heridas de Kyrgios durante un entrenamiento y alertó al agente del de Canberra para que tratara de ayudarle.

«Andy siempre me ha apoyado. Cuando llegué al circuito me acogió. Luego se dio cuenta que no soy alguien a quien se pueda entrenar, que yo iba a por mi propio camino, pero siempre ha sido alguien que ha cuidado de mí».

Kyrgios se encuentra en estos momentos en un parón deportivo y solo ha jugado un encuentro desde octubre de 2022 debido a diversos problemas físicos, especialmente en la rodilla. Aprovechando su tiempo libre, el australiano participó como comentarista en el canal deportivo Tennis Channel durante las pasadas Finales ATP.