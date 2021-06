Kylie Jenner revela que se aumentó los labios porque no se “sentía digna de besar”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En la última reunión de las Kardashian, la empresaria y socialité, Kylie Jenner, se confesó para la despedida del famoso show “Keeping up with the Kardashians”, y la joven de 23 años finalmente habló frente a las cámaras sobre los rasgos faciales que hoy en día la convierten en la magnate de belleza: sus famosos labios.

Para esta entrevista habló sin rodeos sobre su decisión de agrandarse los labios a muy temprana edad, que se debe a que no se sentía digna de besar, y como convirtió esta inseguridad en una de las empresas más exitosas del mundo de maquillaje, y la convirtió a ella en una empresaria multimillonaria.

Según explicó Kylie, esta gran inseguridad la enseñó a aprender todo sobre la belleza y a adentrarse al mundo del maquillaje.

De acuerdo a People en Español, la modelo estadounidense reveló la joven al presentador Andy Cohen “Creo que mi amor por el maquillaje empezó por mi inseguridad de mis labios”.

“Tenía labios realmente pequeños, y en realidad nunca lo había pensado hasta que me di mis primeros besos y el chico me dijo, ‘Oh Dios, eres tan buena para besar, pero tienes labios tan pequeños’, o algo así. Desde ahí, sentí que no era digna de besar”, expresó.

“Tuve esta inseguridad porque este chico me dijo algo una vez”, comentó, según People. “Luego me obsesioné con el maquillaje porque me marcaba demasiado mis labios y eso me hacía sentir segura”.

Años más tarde de haberse hecho este cambio estético, la empresaria lanzó su famosa compañía Kylie Cosmetics.

Por María Amelia Cerón Victoria

