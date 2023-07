Kylie Jenner habla de la cirugía estética que se hizo y por la que se arrepiente

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Mediante un nuevo episodio del reality de televisión del clan Kardashian la socialité Kylie Jenner por fin reveló que se hizo una cirugía estética de aumento de busto y que se arrepiente por eso.

Kylie, había negado innumerables veces que tenía cirugías, pero ya decidió sincerarse con sus seguidores e indico que la intervención de belleza fue realizada poco antes de tener a su primera hija, Stormie.

La modelo y empresaria también confesó que no estuvo contenta con los resultados de la operación y desea que su hija no siga sus pasos.

“Una de las mayores ideas falsas sobre mí es que era como una niña insegura y que me operé tanto para cambiar toda mi cara, lo cual es falso. Sólo me he puesto rellenos (de bótox). Siempre recuerdo ser la niña más segura de sí misma de la habitación. Siempre me quise a mí misma”, dijo esta en el programa.

“Me operé los pechos antes de Stormi sin pensar que tendría un hijo a los 20 años. Como si aún estuvieran cicatrizando. Tenía unos pechos preciosos. T*tas naturales. Simplemente preciosos. Tamaño perfecto, todo perfecto. Y desearía, obviamente, no habérmelos operado nunca”.

Jenner también hizo un llamado a todas las mujeres que tienen pensado aumentar sus pechos a que esperen a tener hijos para realizarse la cirugía.

