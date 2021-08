Kylie Jenner estaría esperando su segundo bebé junto a Travis Scott, según TMZ

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La socialité estadounidense Kylie Jenner estaría esperando su segundo bebé junto al rapero Travis Scott, según ha confirmado este viernes el medio TMZ.

De acuerdo a la información ofrecida por el medio anglosajón, una fuente cercana a la también empresaria confirmó que “Kylie aún se encuentra en las “primeras etapas” del embarazo y aún no sabe el sexo del bebé”.

En anteriores ocasiones Kylie dejó en claro en los últimos años que no quería que Stormi fuera hija única, manifestando que sentía la presión de tener otro hijo en 2020, pero que todavía no estaba lista para eso, sin embargo, ha estado provocando rumores de embarazo durante todo el verano primero cuando vestía ropa holgada en Idaho y nuevamente cuando los fanáticos con ojos de águila notaron que su pedido de sushi no incluía pescado crudo.

Aparentemente queriendo hacer un intento para desviar a sus fanáticos, Kylie luego publicó una foto de un cóctel en sus Historias de Instagram, escribiendo: “Nada como un martini de lichi” seguido de una foto de ceviche de pescado crudo.

Sin embargo, como señaló una fuente: “¿Pero realmente lo está consumiendo?”.

Kylie pasó su primer embarazo en la clandestinidad, principalmente encerrada dentro de su propiedad. La pareja, quien comenzó a salir en abril de 2017, ya comparte a su hija Stormi, de 3 años.

