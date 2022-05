Kylian Mbappé tiene “casi” tomada la decisión sobre su futuro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PARÍS.- Kylian Mbappe, delantero del París Saint Germain, ha afirmado esta noche que tiene “casi” tomada la decisión sobre su futuro, aunque rechazó desvelar cualquier detalle al respecto.

“Casi”, contestó el internacional galo cuando fue cuestionado por si había tomado la la decisión en la gala anual de los premios de la Unión Nacional de Futbolistas Profesionales de Francia (UNFP).

Mbappe apuntó que anunciará “muy rápidamente” si continúa en el PSG o se marcha porque la elección la tiene “casi” “hecha”. “Lo sabreis muy pronto”, añadió.

El delantero del PSG, gran ilusión del Real Madrid para reforzar su plantilla, no quiso, no obstante, dar más detalles al respecto para no influir más de lo debido en la ceremonia, como ocurrió en la gala de 2019, cuando efectuó unas manifestaciones que tuvieron una gran repercusión.

Relacionado