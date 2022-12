Kyle Schwarber representará a EEUU en el Clásico Mundial de Béisbol

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA.- El patrullero de los Filis, Kyle Schwarber, quien está acostumbrado a dar enormes cañonazos en las Mayores, llevará su poder al escenario internacional. El martes, el Equipo de Estados Unidos, anunció que el zurdo participará en el venidero World Baseball Classic.

Schwarber lideró la Liga Nacional con 46 jonrones el año pasado y ha empalmado un total de 78 vuelacercas en las últimas dos campañas combinadas, superado sólo por Aaron Judge, Shohei Ohtani y el dominicano Vladimir Guerrero Jr.

Aunque los rosters no serán completados hasta más adelante en el receso de campaña, así luce el conjunto de Estados Unidos hasta ahora:

C: J.T. Realmuto, Will Smith

1B: Pete Alonso, Paul Goldschmidt

2B: Trevor Story

SS: Tim Anderson, Bobby Witt Jr.

3B: Nolan Arenado

OF: Mookie Betts, Cedric Mullins, Mike Trout, Kyle Tucker

Abridores: Néstor Cortés, Kyle Freeland, Merrill Kelly, Brady Singer, Adam Wainwright, Logan Webb

Relevistas: David Bednar, Ryan Pressly, Dillon Tate, Devin Williams

