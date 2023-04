Kyle Anderson no estará con Minnesota en quinto juego de los playoffs de la NBA

EL NUEVO DIARIO, MINNESOTA.- La temporada 22-23 puede haber acabado para Kyle Anderson. El escolta no podrá estar presente en el quinto partido de la eliminatoria entre Timberwolves y Nuggets, que será el último del curso para los de Minnesota salvo que consigan dar la sorpresa y ganar en el Ball Arena. El ex de los Grizzlies sufrió una contusión en su ojo izquierdo tras un golpe con Anthony Edwards en el cuarto juego que le obligó a abandonar el parqué, y no ha podido recuperarse a tiempo para este nuevo duelo a vida o muerte para los suyos.

Anderson está promediando 8,5 puntos, 4,5 asistencias, 4 rebotes y 1,8 robos por partido en la eliminatoria, pero lo cierto es que su impacto en la pista siempre ha sido mayor de lo que sus estadísticas invitan a pensar. Kyle es un defensor versátil y un jugador muy inteligente a nivel posicional, que sirve de pegamento en muchos quintetos y que aporta un equilibrio no tan fácil de percibir mientras está en cancha pero cuya ausencia se hace notar cuando sale.

No está claro si el escolta podrá llegar a tiempo al Game 6 en caso de que sus compañeros logren sobrevivir al duelo de esta noche. Es de esperar que, en caso de que la serie se alargue, sea entonces cuando se especifique si puede reincorporarse al equipo.

Relacionado