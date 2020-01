Kwiek y Brayelin destacan victoria dominicana en el Torneo Norceca clasificatoria a Juegos Olímpicos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La selección dominicana de voleibol femenino “Las Reinas del Caribe” lograron su pase este domingo a los Juegos Olímpicos de este año que serán celebrados en Tokio, Japón.

Las dominicanas derrotaron tres sets por cero a su similar de Puerto Rico con parciales de (25-20, 25-18 y 25-15) para ganar el Torneo Clasificatorio Norceca que se jugó en el Palacio de los Deportes profesor Virgilio Travieso Soto.

Marcos Kwiek, dirigente del conjunto criollo explicó el privilegio que tiene de participar por segunda vez en unas Olimpiadas. “Es para lo que uno trabaja, jugar las competencias más importantes y unos Juegos Olímpicos son lo máximo de la competencia”.

Resaltó que el dueto de atacadoras que posee el equipo con jugadoras como Brayelin Martínez y Bethania de la Cruz “es algo que para nosotros es de mucha satisfacción”.

Los elogios de Kwiek no se limitaron solo a las atacadoras del conjunto, sino que advirtió “pero no solo ellas dos, no hay que hablar de individualidades en deportes de conjunto”.

Sobre el equipo, el dirigente apreció que está mejor preparado que en años anteriores, por lo cual podría obtener una mejor participación en esta versión mundialista. “El equipo está más maduro de lo que estaba en Londres (Juegos Olímpicos 2012), está más preparado”, asintió.

Luego del partido el dirigente brasileño afirmó que es “un orgullo ser entrenador de la República Dominicana”.

De su lado, Brayelin Martínez, quien participará en sus primeros Juegos Olímpicos, agradeció al pueblo dominicano por el apoyo que le ha dado a la selección nacional de voleibol femenino y expreso su emoción por la victoria y pasar a las olimpiadas de Tokio 2020.

“No todo el mundo tiene el chance de ir a unos Juegos Olímpicos”, expresó Martínez quien ha tenido sobresalientes actuaciones en los principales torneos mundiales de la disciplina entre los que se destacan liga de naciones, copas del mundo, Juegos Panamericanos y Centroamericanos, entre otros.

