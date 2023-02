Kuleba: Se apoya la carta de la ONU o a sus violadores, no hay punto medio

EL NUEVO DIARIO, NACIONES UNIDAS.- El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo este miércoles que espera un apoyo «notable» a una resolución de respaldo a Kiev en la Asamblea General de Naciones Unidas y que la «elección es clara: o se apoya la carta de la ONU o se apoya a quienes la violan: no hay un punto medio».

Kuleba hizo las declaraciones acompañado del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, antes de que comenzara la sesión de emergencia para votar esa resolución, coincidiendo con el primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, que desencadenó una guerra que ya se alarga un año.

«Hemos pasado horas aquí hablando con varios países que tienen varias posiciones. Pero deberíamos estar todos unidos con una sola meta, que es defender en lo que se basa esta organización y es en lo que se basa la carta de la ONU», dijo el ministro, quien recalcó que no se trata «de ponerse del lado de Ucrania».

«Esto es una prueba para muchos países de tomar partido. Como he dicho, no se trata de tomar partido por Ucrania, sino de tomar partido por el derecho internacional, representado por la carta de la ONU o el lado de Rusia, que lo viola. Es muy, muy simple», agregó, sin querer anticipar el resultado de la votación.

Aunque la resolución no sería vinculante, indicó que esta mostrará los posicionamientos de cada país y por ello tiene valor político, ya que «si no tuviera impacto, Rusia no estaría luchando ferozmente» contra el documento.

Por otra parte, Kuleba reveló que ha tratado con un alto diplomático de China sobre «el principio de integridad territorial», que describió como un problema «común» y también los «puntos principales» de una propuesta que Pekín podría presentar «en un par de días» para poner fin a la guerra, aunque mostró su desconfianza apostillando que «el diablo se esconde en los detalles».

