Krzyzewski: “Zion nunca debería haber jugado la Liga de Verano”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El entrenador de la Universidad de Duke, Mike Krzyzewski, ha reconocido que Zion Williamson, seleccionado número 1 del Draft 2019, nunca debería haber disputado Las Vegas Summer League 2019 por la fatiga que arrastra la joven promesa desde su desembarco en la NBA.

“Creo que nunca debería haber jugado porque ha estado en todo ese circuito de premios, ESPYs, etcétera… No creo que estuviera en la forma física o mental para hacerlo”, admitió el entrenador.

Williamson debutó en las Ligas de Verano con 11 puntos ante los Knicks, sin embargo, apenas pudo disputar 10 minutos tras sufrir una lesión en su rodilla que le obligó a retirarse. Los servicios médicos de los Pelicans de New Orleans decidieron entonces apartarle por el resto del torneo

¿Fuera de forma?

Desde ESPN apuntaban a su “mala condición física” como posible causa, en concreto el periodista Seth Green en el programa “Get Up”‘: “Mi preocupación no es por su juego. No puedes mejorar a menos que estés en forma, y no lo está. Sea cual sea su peso, tiene un sobrepeso considerable”.

“Cuando Barkley estaba en su mejor momento, se puso en forma de clase mundial. Y para mí no tiene nada que ver el peso. Tiene que ver con su acondicionamiento. Y en este momento está en condiciones de lesionarse, no de ser un gran jugador”, matizó.

