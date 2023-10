Cristian Alexis: “todo lo que yo he logrado ha sido gracias al talento”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante Kristian Alexis aseguró que su permanencia en los escenarios está sustentada sobre la base del talento y el sólido equipo de trabajo que ha construido a lo largo de los años.

“Yo no tengo familia de música, no vengo de una familia con mucho dinero, no nazco con relaciones ni como músico, nací en la época de las casas disqueras, no tuve un gran promotor, un gran productor, yo estoy aquí con base en talento, todo lo que yo he logrado ha sido gracias a talento gracias a personas que se han ido sumando y que han ido confiando en el talento para haber llegado aquí”, comentó.

En ese sentido, el cantante reconoció que ha tenido que superar numerosos obstáculos en su camino y hacer sacrificios para llegar hasta donde está hoy.

Al ser entrevistado por la periodista María Jiménez y la comunicadora Paloma de la Rosa en el programa “Novedades”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Kristian Alexis narró que se interesó por la música desde temprana edad, influenciado por la presencia de artistas como Ramón Orlando y Sandy Papo en su entorno.

(Ver programa).

“Yo siempre los veía. Influenciado por eso y por la música que escuchaba mi mamá y mi papá, un día estaba cantando y me dice mi tía que yo cantaba bonito y desde ese entonces me creía artista”, manifestó.

Expuso que a los 14 años, escribió su primera canción, más tarde fue parte de grupos musicales. Sin embargo, no fue hasta el 2011 que empezó a ver la música como una forma de ganarse la vida.

En ese momento, después de enfrentar diversas experiencias en su vida, decidió fundar «Urbanova» junto a Aníbal Coronado, un proyecto musical que perduró durante una década, pero en 2022, tomó la decisión de lanzar su carrera como solista y llevar su música al siguiente nivel.

En la actualidad promueve “Gigante”, su primera producción como solista, el cual tiene como protagonista a la bachata en su diferentes versiones.