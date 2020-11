Kristaps Porzingis podría estar listo para el inicio de temporada de la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Kristaps Porzingis, estrella de los Dallas Mavericks, vio como una desafortunada rotura en el menisco de su rodilla derecha ensombrecía su debut en unos playoffs de la NBA. Una lesión que ponía, además, un decepcionante broche a su primera temporada en Dallas, brillante hasta ese momento en lo individual y lo colectivo.

El internacional letón promedió 20,4 puntos, 9,5 rebotes y 2,0 tapones en unos Mavericks que, pese a caer eliminados en primera ronda ante Los Angeles Clippers, pusieron en más de un aprieto al cuadro californiano. Por su parte, Porzingis rindió a un gran nivel a lo largo del curso después de no haber pisado las canchas de la liga durante casi dos años tras romperse el ligamento cruzado anterior en Nueva York.

Así, esta nueva lesión de rodilla ha hecho saltar las alarmas en las oficinas de Texas: ¿las lesiones serán una constante en la carrera del pívot?, ¿cuándo regresará a las canchas?, ¿y a qué nivel lo hará?

La primera decisión importante de Porzingis fue atajar el problema de raíz. Así, en octubre se sometía a una cirugía para reparar su maltrecha rodilla y comenzar cuanto antes el proceso de rehabilitación. Apenas unos días después, Jeff Stotts, experto en lesiones deportivas y colaborador habitual de la NBA, sugería que es posible que el rendimiento de Porzingis se vea mermado tras su regreso pero descartaba que la lesión suponga “una amenaza real para su carrera.”

Ahora, es otro especialista el que arroja nueva información al contexto del jugador. Los propios Mavericks no han establecido ningún tipo de calendario oficial para su regreso, lo cual es una postura precavida e inteligente, teniendo en cuenta la gravedad de la dolencia y el historial de lesiones del jugador. No obstante, el doctor Rajpal Brar, erudito en este tipo de lesiones, ha declarado que el tiempo medio de recuperación para los jugadores que se someten a una operación en el menisco lateral oscila entre los tres y los cuatro meses, según recoge una pieza de Sports Illustrated. De cumplirse los mejores pronósticos, Porzingis estaría listo para regresar a principios del 2021. Si finalmente la temporada comienza en enero, como así lo desea un sector de los jugadores, el letón podría competir desde los primeros encuentros.

Por otro lado, las peores previsiones arrojarían un escenario completamente diferente. La NBA ha propuesto el 22 de diciembre como fecha para dar el pistoletazo de salida oficial al curso 2021-22. En este caso, y apelando a que la recuperación se prolongara hasta los cuatro meses, Porzingis debutaría con los Mavericks en febrero.

Se cumpla uno u otro escenario, las diversas informaciones recibidas sugieren que Porzingis no estará fuera de las canchas durante mucho tiempo. Así, la gran preocupación en Dallas no es otra que comprobar si el jugador regresará o no a su nivel previo a la lesión.