Kristaps Porzingis: «Hacía mucho tiempo que no sentía mi cuerpo tan bien»

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL .-Kristaps Porzingis tiene mucha hambre de reafirmación. El interior de los Dallas Mavericks se perdió cinco partidos a principios de curso debido a unos problemas de espalda que invitaban a pensar en otro año condicionado por las lesiones.

El letón ha borrado estas dudas iniciales exhibiendo un gran rendimiento desde su regreso. En sus últimos seis partidos ha promediado 26,6 puntos y 8,8 rebotes, ratificándose como esa pareja estelar que los Mavericks desean para Luka Doncic.

Antes de aportar 30 tantos en la victoria de este martes sobre Los Angeles Clippers, el big men afirmó que se encuentra en un buen estado de forma y que ha dejado atrás cualquier problema físico. «Me siento muy bien», señaló el jugador para NBA.com. «Hacía mucho tiempo que no sentía mi cuerpo tan bien.»

Antes de la fecha límite de traspasos de la pasada campaña, diversos rumores indicaron que la franquicia de Texas evaluó el potencial de mercado de Porzingis como tanteo previo a un posible traspaso. El dueño del equipo, Mark Cuban, negó los rumores por aquel entonces y, en el mismo artículo de NBA.com, ratificó esta postura.

«Eso no es cierto [querer traspasar a Porzingis]. ¿Por qué iba a hacer eso?», afirmó Cuban. «Operaciones como esa siempre suelen llevarte un paso atrás. Cuando traspasas a una super-estrella nunca obtienes el mejor resultado.»

Cuban aprovechó esta entrevista para mostrar su apoyo y confianza a Porzingis y señalar que todavía le queda mucho por demostrar. «Siempre he creído que KP no ha jugado todavía su mejor baloncesto», añadió el propietario. «Ahora estamos viendo por qué no queremos traspasarlo. Es un gran jugador. Y un buen tipo. Todas mis experiencias con él han sido positivas. Pero así es el mundo de Twitter NBA y Twitter Mavs. Probablemente también querrían traspasar a Luka [Doncic] en este momento.»

