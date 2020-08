Kristaps Porzingis en dudas para el juego de este martes ante los Clippers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Dallas Mavericks está peleando de tú a tú con Los Angeles Clippers en la primera ronda de playoffs de la Conferencia Oeste, pero sin duda no es gracias a no sufrir contratiempos por el camino. En el primer partido Kristaps Porzingis fue expulsado al poco de empezar la segunda parte, en el segundo Luka Doncic vio reducidos sus minutos por problemas con las faltas personales, en el tercero el esloveno sufrió una lesión en el pie y en el cuarto el que no estuvo fue el interior letón por una dolencia en la rodilla derecha. Pese a todo, van 2-2 con uno de los aspirantes al anillo.

Ahora llega el quinto partido, el cual tiene un cariz de determinante, dado que levantar un 3-2 en contra es algo que no se ve en demasiadas ocasiones. Por ello, contar con todas sus piezas se antoja clave para el entrenador de Dallas Mavericks, Rick Carlisle, quien sin embargo no sabrá hasta última hora si Porzingis podrá jugar.

El pívot, quien no estuvo en el cuarto encuentro por una lesión en su rodilla derecha, fue sometido a una resonancia magnética que según señala Shams Charania de The Athletic reveló que no tiene daño estructural, descartando así una lesión grave. Desde entonces está recibiendo tratamiento en su articulación. No será hasta instantes antes del Game 5 cuando se sepa si finalmente está listo para saltar a la cancha.

Cuestionado por el estado de su jugador, Carlisle señala que se enteró del problema minutos antes el inicio del Game 4 y que este no se parece nada al que sufrió en enero. “Por lo que tengo entendido, la situación es diferente e la de enero y eso es todo lo que puedo decirles. A partir de este momento todo se trata de ir hora a hora, incluso minuto a minuto, hasta que llegue el partido”.

Hasta el momento Porzingis está realizando una buena actuación en playoffs con un promedio de 23,7 puntos y 8,7 rebotes. En el tercer partido, el último que disputó, firmó 34 puntos y 13 rebotes, convirtiéndose así en el primer jugar de los Mavs que alcanza los 30 puntos y 10 rebotes en la postemporada desde Dirk Nowitzki en las Finales de 2011.