Krismeli Brito asegura mujeres siguen eternizando el machismo 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Krismeli Brito Padilla consideró este lunes, que muchas veces las mujeres juegan un papel fundamental en la perpetración del machismo.

Destacó que ciertos estereotipos y actitudes arraigadas en la cultura de muchas mujeres, contribuyen con la vigencia del machismo y la desigualdad de género.

“Existen estereotipos de mujeres que hasta cierto punto seguirán eternizando el machismo en la sociedad, ya que usted cuando tiene su niño, es la primera que le dice: no te metas en la cocina, eso no es de hombres y alimentamos ciertas conductas diciendo a los niños que los hombres no lloran”, comentó.

Brito Padilla realizó estos planteamientos durante la conducción del programa “Con la Dra. Controversia”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

https://vimeo.com/856488264

Manifestó que la típica frase “los hombres no lloran”, inculca una idea de la masculinidad rígida, que lleva a que los hombres en un futuro eviten expresar sus sentimientos.

“Pero cuando son hombres aplauden, cuando tienen muchas mujeres, porque eso está bien, pero cuando es una de nosotras nos crucifican, nos matan con la lengua y también nos apuntan”, expuso.

“Es decir, que hay muchas mujeres por ahí, que con esta forma de educar a sus hijos siguen eternizando el machismo”, pronunció.