Kris Jenner acusada de acoso sexual por un empleado

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La matriarca del clan Kardashian/Jenner está siendo demanda y acusada de presunto acoso sexual, por un guardaespalda que laboró para la familia, según informes, en 2017.

De acuerdo a documentos presentados por la policía de Los Ángeles, “el ex guardaespaldas afroamericano de Kris Jenner y Kourtney Kardashian (que abandonó Keeping Up With the Kardashians “debido a un ambiente tóxico” ) ha presentado una demanda contra Jenner por presunto acoso sexual, un hostil ambiente laboral, discriminación racial y discriminación de género luego de trabajar para la familia Kardashian desde mayo de 2017 hasta que fue despedido en septiembre de 2018″.

El hombre, a quien el abogado de Jenner identificó como Marc McWilliams, alega que Kris Jenner hizo comentarios de naturaleza sexual, con respecto a su apariencia física sugiriendo que quería mantener relaciones sexuales con el.

En cuanto al contacto físico no deseado, el hombre afirma que ella lo masajeó sin su consentimiento, apoyó la mano en su muslo e ingle, lo tocó sin consentimiento y se expuso sugestivamente. A pesar de supuestamente haber informado a Kris Jenner de que su comportamiento no era bienvenido, el departamento de recursos humanos se involucró y finalmente no se tomó ninguna medida, razón por la que ahora presenta una demanda formal contra la socialité.

La demanda fue presentada justo cuando la última temporada de Keeping Up With the Kardashians debutó en el canal estadounidense E !, y poco después se supo que el programa llegaría a su fin. Todavía se espera a que se revele la cifra de la demanda y que la matriarca emita un comentario al respecto.