El Kremlin rechaza acusaciones de bombardeos rusos en Guta Oriental

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MOSCÚ.- El Kremlin rechazó hoy las acusaciones sobre la supuesta participación rusa en los ataques y bombardeos contra Guta Oriental, principal feudo opositor en las afueras de Damasco, en los que han muerto casi 300 personas.

“Estas acusaciones son infundadas. No se entiende en qué se basan. No aportan ningún dato concreto. No estamos de acuerdo con ellas”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, a la prensa.

Peskov salió así al paso de las condenas vertidas tanto por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que incriminó directamente a la aviación siria y rusa, como el Departamento de Estado norteamericano.

Al respecto, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, denunció hoy en Liubliana “provocaciones armadas” por parte del Frente al Nusra y de los milicianos opositores en Guta Oriental.

Según el Observatorio, desde el domingo al menos 296 personas han perdido la vida, entre ellas 71 menores de edad y 42 mujeres, y más de 1.500 han resultado heridas por ataques aéreos y de artillería en Guta Oriental.

La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, aseguró que Washington estaba “profundamente preocupado” por la matanza en marcha en Guta y por las tácticas utilizadas por sirios y rusos, y las comparó con las usadas en el caso del infernal asedio de Alepo.

Además, Mauert llamó a Rusia a poner fin a su apoyo al régimen de Bachar al Asad a sus aliados, a los que responsabilizó por la dramática situación humanitaria en la zona.

Mientras, el coordinador para Siria de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Panos Moumtzis, ha condenado los “inaceptables” ataques contra 6 hospitales en Guta Oriental.

Relacionado