Kourtney Kardashian y Travis Barker se casan de forma oficialmente

EL NUEVO DIARIO, REDACCION NOVEDADES. – Un mes después de que Kourtney Kardashian y Travis Barker intercambiaran votos en una ceremonia improvisada en Las Vegas, finalmente hicieron legal su matrimonio el pasado 15 de mayo, pues según una fuente de ‘E! News’ dijo que se casaron ante juzgado de Santa Bárbara, California.

El citado medio señaló que como testigo del enlace matrimonial se presentó Mary Jo ‘MJ’ Campbell, abuela de Kourtney. Una amiga de la fundadora de la firma de cosméticos Poosh comentó, “Kourtney está en la luna y muy emocionada de comenzar este próximo capítulo con Travis. Estaban emocionados por este día y locamente enamorados”.

‘E! News’ obtuvo fotografías del enlace en las que se ve que Kourtney vestía un minivestido blanco y un velo. Después se marchó del sitio con su pareja en un auto descapotable que traía un cartel en el que se leía: “Recién casados”.

Uno de los informantes dijo que Kourtney y Barker tienen planes para realizar una boda en la que invitarán a familiares y amigos cercados, la cual se celebrará en una fecha cercana, pero realizaron este enlace porque deseaban que querían que primero fuera legal.

La pareja ha compartido varios momentos en familia, de parte de Kardashian se incluyen sus hijos Mason, de 12 años, Penélope, de 9, y Reign, de 7, del lado del músico están Landon, de 18, Alabama, 16, a los que tuvo con su ex Shanna Moakler, además de su hijastra Atiana De La Hoya, de 23.

Las hermanas Kardashian — Jenner, Kim, Kendall, Khloe y Kylie, y su madre, Kris Jenner, elogiaron a Kourtney y Travis cuando se comprometieron en Santa Bárbara el año pasado, sin embargo, no parece que toda la familia acudiera al matrimonio civil ya que Kylie apareció en los Billboard Music Awards, en Las Vegas, con Travis Scott y su hija Stormi.

El pasado mes de abril Kourtney y Travis realizaron una ceremonia de pre boda luego de acudir a la celebración de los premios Grammy, en Las Vegas, en la capilla One Love Wedding Chapel.

En el sitio un doble de Elvis Presley hizo los honores de convertirlos en marido y mujer, aunque no obtuvieron la licencia de matrimonio. Marty Frierson, dueño del lugar, narró a People’ cómo había ocurrido todo, “Me llaman a las 00:30 y me dicen que un famoso quiere casarse, pero solo si estaba Elvis. No querían reservar si no lo conseguían, así que hice unas llamadas. Vinieron, se casaron y se pusieron a bailar temas de Elvis. Se veían muy enamorados y se divirtieron muchísimo”.

Así fue como Kourtney Kardashian y Travis Barker celebraron su enlace matrimonial

Después de que Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron legalmente, la pareja sorprendió a su hija, Alabama Barker, mientras ella realizaba una trasmisión en vivo.

