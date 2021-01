Kourtney Kardashian tendría una relación amorosa con integrante de la banda Blink-182

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- La socialité Kourtney Karashian, la mayor del exitoso clan Kardashian/Jenner, habría iniciado una relación amorosa con Travis Baker, integrante de la popular banda de rock Blink-182, con quien ya tenía una relación de amistad, de acuerdo a medios estadounidense.

“Han sido amigos durante mucho tiempo, pero ahora la relación se ha vuelto romántica”, señaló una fuente cercana a la pareja a la revista People.

La misma fuente agregó que “Están juntos en Palm Springs. Han estado saliendo durante un mes o dos. A Travis le ha gustado por un tiempo”.

La influencer y el músico se conocen desde hace años, pues viven en la misma comunidad en la ciudad de Calabasas, en el estado de California. Barker, además, ha hecho apariciones en el programa “Keeping Up with the Kardashians”, el programa televisivo que seguía la vida de las integrantes de la familia.

Los rumores de una relación entre ambos, sin embargo, no son nuevos, ya que en 2019 también habían surgido trascendidos similares, aunque en aquella ocasión fue el propio baterista quien se encargó de desmentirlos.

“Kourtney es como una amiga querida. Eso es todo. Quiero decir, la amo a muerte. Amo a su familia a muerte. Pero sí, solo amigos”, explicó Barker en dicha oportunidad, sin embargo, parecer ser que las cosas han cambiado.

Al momento, ninguno de los dos se ha referido a la presunta relación.