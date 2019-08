Kourtney Kardashian publica foto sin filtro y deja ver sus estrías

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, ITALIA:- Kourtney es nombrada ahora como la más “original”, de las hermanas Kardashians, por publicar en sus redes sociales una foto que muestra sus estrías al natural y sin hacer uso de los afamados filtros para mejorar las imperfecciones del cuerpo o del rostro.

La bella cuarentona tiene ya tres embarazos y sus fanáticos elogiaron que esta mostrara su belleza de manera espontánea en una fotografía publicada en su cuenta de Instagram.

Los seguidores de Keeping Up With The Kardashians, expresaron estar sorprendidos de que Kourtney abrazó su verdadero yo y evitó editar su fotografía.

En la imagen Kourtney se encuentra en bañador, disfrutando del sol en alta mar, con sombrero de paja y lentes de sol, algo muy característico de su estilo de vida Poosh.

