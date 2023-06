Kourtney Kardashian anuncia en concierto su primer embarazo de Travis Barker

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una de las estrellas de Keeping Up With the Kardashians, Kourtney Kardashian anunció que

está esperando un bebé con su esposo Travis Barker.

El anuncio lo hizo en medio del concierto Blink-182 en Los Ángeles.

Kourtney levantó un cartel que decía, «Travis, estoy embarazada» y luego besó al baterista.

El embarazo de Kourtney se produce un año después de que la fundadora de Poosh se casara con el rockero frente a amigos y familiares en Italia.

