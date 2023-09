Kosovo acusa a Borrell y al mediador europeo de posicionarse a favor de Serbia

EL NUEVO DIARIO, BELGRADO.- El primer ministro kosovar, Albin Kurti, acusó este lunes al alto representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior, Joseph Borrell, y al mediador europeo Miroslav Lajcak de haberse posicionado contra Kosovo y en favor de Serbia en el diálogo de normalización.

En la última ronda de negociaciones entre las partes en Bruselas la semana pasada, Lajcak “mantuvo una postura claramente en contra de Kosovo en general”, dijo Kurti hoy, citado por el diario kosovar «Koha Ditore».

La postura del diplomático eslovaco estaba alineada con la del presidente serbio, Aleksandar Vucic, y fue contraria al acuerdo de normalización logrado en febrero y marzo bajo auspicios de la UE, aseguró el primer ministro kosovar.

«Tres cláusulas específicas del anexo del acuerdo determinan que cada uno de los artículos del acuerdo debe ser puesto en práctica por igual y también que las partes no deben obstruir ninguno de los artículos», subrayó Kurti.

Pese a ello, Lajcak y Borrell insisten en que Pristina debería implementar inmediatamente y como prioridad la creación de la Asociación de Municipios serbios en Kosovo, mientras los artículos que van en dirección del reconocimiento mutuo quedan relegados, según las exigencias de Vucic.

Pristina y Belgrado aceptaron en febrero y marzo pasado, bajo la mediación de la UE, un acuerdo sobre el camino hacia la normalización de relaciones, que por ahora no se ha puesto en marcha aún.

En mayo se produjeron graves disturbios entre manifestantes serbios y soldados de la fuerza de la OTAN en Kosovo (Kfor) tras las elecciones en cuatro municipios del norte de Kosovo, boicoteadas por los serbokosovares.

Actualmente, la situación está tranquila aunque tensa en la zona.

Tras la reunión de la semana pasada en Bruselas, Borrell responsabilizó a Kurti de no avanzar hacia un acuerdo al no querer establecer la Asociación de Municipios serbios en Kosovo, mientras que Belgrado se comprometía a no impedir la entrada de Kosovo en instituciones internacionales.