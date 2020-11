Koeman sobre Messi: “Su actitud es muy buena, no entro en polémicas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El holandés Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, aseguró este viernes que la actitud de Leo Messi es “muy buena” y que no entrará en polémicas, después de que se difundieran unas imágenes en las que el argentino aparecía andando en los últimos instantes del partido europeo ante el Dinamo de Kiev.

En la rueda de prensa previa al encuentro frente al Betis, Messi monopolizó buena parte de la misma. “Hay imágenes… A mí también me sacan sentado o cabreado. No estoy de acuerdo”, insistió el holandés.

Cree Koeman que “a cualquier jugador” le pueden “sacar una imagen andando”. Comentó que no la ha visto ni le interesa y destacó la buena actitud del argentino. “Si queréis montar polémica es vuestro problema, yo no entro”, respondió a los periodistas.

En cuanto al supuesto declive de Leo Messi, que esta temporada solo ha marcado desde el punto de penalti, el técnico comentó que el diez del Barça “todavía tiene mucha calidad” y se trata de “un jugador importante en nuestro juego ofensivo”.

“Sé que ha marcado de penalti, estamos habituados a que marque diferencias y aún es un jugador muy decisivo”, insistió el entrenador azulgrana.

“Leo es un gran jugador y le ponemos en el campo donde podemos hacer daño al contrario. Para nosotros es importante, especialmente, en ataque. Ha jugado en varias posiciones y siempre crea problemas al contrario”, aclaró.

Asegura Koeman que ve anímicamente a Messi “bien y fuerte” y que está “siempre disfrutando de este deporte”, aunque admite que “como a cualquier otro jugador, puedes pasar por momentos más complicados que otros”, aunque recalcó: “Está muy metido (en la dinámica del equipo)”.

En cuanto a la trayectoria liguera del Barça (2 de los últimos doce puntos en juego), Koeman admitió que equipos como el azulgrana tienen que estar “siempre arriba” porque cuando no es así surgen críticas.

“Las asumo. No hay que estar obsesionado con este tema, porque la temporada es muy larga y hay que trabajar partido a partido. Estamos en un club donde pasan muchas cosas y nuestro trabajo es estar preparados para todo”, insistió.

Habló sobre la ausencia de Samuel Umtiti y comentó que “si mental y físicamente” está bien “va a tener opciones de jugar”. En cuanto a Carles Aleñá y Riqui Puig, Koeman dijo que ha hablado con ellos sobre su futuro.

“Carles está con muchas ganas en los entrenamientos, con ganas de mejorar como pivote. Si alguien se merece tener minutos, los doy. Todo está siempre en manos de los jugadores”, insistió.

También habló sobre el regreso de Marc André ter Stegen y su gran partido ante el Dinamo de Kiev y de Neto, de quien dijo que está contento con su rendimiento, salvo en el gol encajado ante el Alavés.

En cuanto a su reencuentro con Joaquín, con quien coincidió en el Valencia y quien ha dicho que no le va a saludar porque no tiene un buen recuerdo de él, Koeman respondió con ironía: “Ya entiendo que es un tema muy interesante para vosotros, no me mojo en este sentido. Estoy metido en el partido, y no en cosas individuales ni en cosas que han pasado hace muchos años”.