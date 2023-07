Koeman critica el trato de Laporta y la política de fichajes del Barcelona

EL NUEVO DIARIO, BARCELONA.- El holandés Ronald Koeman, ex entrenador del Barcelona, criticó este viernes el trato que tuvo el presidente del club, Joan Laporta, con él, así como la política de fichajes de la entidad azulgrana.

Así lo comentó durante la celebración de la ‘Koeman Cup’, un torneo de golf solidario que se disputa en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), y en el que participaron, entre otros, Pep Guardiola, técnico del Manchester City.

En cuanto a su destitución como técnico azulgrana, Koeman explicó que conoce que existe «un riesgo de que te puedan echar como técnico cuando las cosas no van bien», pero «es la manera de tratar a una persona importante para el club, para mí (el de Laporta) no ha sido un tratamiento muy honesto».

Koeman se refirió también a los nuevos fichajes del Barcelona. «Se puede discutir sobre los años de los jugadores o si son de futuro. Desde fuera, ni económicamente ni futbolísticamente están trabajando para el futuro», afirmó.

Comentó que le gusta Ilkay Gundogan porque es «un gran jugador», aunque cree que el Barça tiene que mirar hacia el futuro, porque hay «gente joven y la estructura del club tiene que ser para los próximos años».

Por ello, Koeman cree que no se puede cuestionar la llegada de Gundogan o de Lewandowski, pero que no se pueden fichar «jugadores como éstos cada año», y cree que «es mejor hacer fichajes de (jugadores de) 22 años, no de 32 o de 34», dijo.

«La estructura del club tiene que ser para los próximos años, no para dos o tres. Desde fuera, los fichajes se pueden discutir, discutir sobre los años de los jugadores o si es futuro, pero creo que ni económicamente ni deportivamente se está mirando mucho el futuro», insistió el holandés.

También se refirió a la posibilidad de que el Barça firme a Oriol Romeu, en la posición de mediocentro, y alabó el nivel que tiene el jugador del Girona, tal y como lo ha demostrado este año.

«Puede ocupar muy bien esta posición, pero estamos hablando de otro jugador que ya tiene esta edad (31 años). Particularmente soy partidario de jugadores que puedan estar más años», comentó.

Preguntado si Nico González reuniría este perfil, Koeman dijo que son «decisiones del club», pero cree que el hijo de Fran puede suplir una posición que el Barça necesita.

«Siempre tienes que mirar a lo que tienes en casa antes de fichar fuera. Claro que encaja». opinó el técnico holandés.

