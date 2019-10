Kobe asegura que Leonard eligió a los Clippers para poder ganar sin LeBron

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- No es la primera vez que esta narrativa aparece como impedimento para que algunos jugadores quisieran jugar para este u otro equipo, porque la sombra de LeBron James es muy, muy extensiva y no todos los talentos de la NBA están dispuestos a compartir despensa con el jugador más influyente de la última década y media en la liga.

De esa manera, Kobe Bryant (lo que diga va prácticamente a misa) compartió recientemente su opinión de por qué Kawhi Leonard eligió finalmente jugar para los Clippers y no para los Lakers en su vuelta a Los Angeles.

“Estoy seguro de que Kawhi quería aceptar el reto de ganar sin LeBron. Quizá fuera el mismo caso que Paul George. Creo que ellos eligieron el reto de construir algo nuevo. No creo que fuera culpa de los Lakers. Fue más por las circunstancias y por lo que ya había montado en L.A., y ellos querían construir algo nuevo”, pudo comentar Kobe Bryant en declaraciones recogidas por el periodista Arash Markazi, del diario Los Angeles Times.

Kawhi Leonard y Paul George deseaban volver a Los Angeles, área donde se habían criado, pero eligieron los Clippers en lugar de los Lakers a la hora de dar el paso. Uno, este pasado verano y el otro, primero, cuando aceptó renovar por Oklahoma y, después, de la manera en la que colaboró para acabar en la franquicia propiedad de Steve Ballmer.

No es la primera vez que este argumento de no actuar al lado de LeBron James está en boca de alguna personalidad importante. En los últimos tiempos se especuló con que esa fuera la explicación por la que los Lakers no pescaron ninguna estrella en el mercado de 2018, además del propio LeBron, claro está.

En Cleveland, la sombra de James estorbó demasiado a Kyrie Irving, quien llegado el momento, en 2017, decidió solicitar el traspaso y empezar una aventura nueva por su cuenta. Acabó traspasado a los Boston Celtics.

Anuncios

Relacionado