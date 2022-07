Knicks y Jazz avanzan en los negociaciones por Donovan Mitchell

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Los New York Knicks y Utah Jazz se encuentran negociando el posible traspaso del escolta Donovan Mitchell, confirmaron fuentes del medio The Athletic.

La franquicia neoyorquina podría ofrecer en la operación a los jugadores Quentin Grimes o Immanuel Quickley, Obi Toppin, un veterano entre Derrick Rose o Evan Fournier, y cinco futuras elecciones del Draft (cuatro serían de primera ronda y otra con posibilidad de intercambio).

Tras confirmarse previamente la salida de Rudy Gobert rumbo a Minneapolis, el dirigente Danny Ainge ha comprendido que debe iniciar un periodo de reconstrucción con Donovan Mitchell y el citado pívot francés fuera del equipo. Por ello están tratando de obtener el mayor beneficio posible de cara a sus futuros movimientos.

De confirmarse la operación de Mitchell, los Jazz habrán obtenido por el camino hasta ocho primeras elecciones del Draft, cuatro procedentes desde Minnesota (2023, 2025 y 2027, un swap pick de 2026 y un protected top 5 pick de 2029), y cuatro desde Nueva York más una adicional todavía por confirmarse (posiblemente sea un intercambio y/o una segunda ronda).

Asimismo, por el camino también habrán obtenido a los jugadores Jarred Vanderbilt, Patrick Beverley, Malik Beasley, Leandro Bolmaro y Walker Kessler (primera ronda 2022), y los citados anteriormente que llegarían procedentes desde la Gran Mananza.

Cabe destacar que Mitchell tiene su futuro asegurado por delante, ya que todavía le restan 2 años de contrato más una opción de jugador valorados en un total de 135 millones de dólares.

