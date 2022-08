Knicks, Nets y Heat destinos predilectos de Donovan Mitchell

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Descorchado ya el mercado de traspasos y agentes libres tras la resolución del caso Durant, Donovan Mitchell sigue enquistado en Salt Lake City. Ayer mismo los Jazz soltaron lastre con la salida de Patrick Beverley a cambio de un joven con cierto potencial como Talen Horton-Tucker. Otro gallo canta con la salida de su estrella, que parece no haber avanzado demasiado en las últimas semanas. Las últimas filtraciones incluso indican que Mitchell podría comenzar la temporada todavía en Utah y el jugador no se ha pronunciado al respecto o pidiendo su salida de forma oficial. Lo que sí ha hecho según apunta The Athletic es señalar los que serían sus destinos predilectos: Knicks, Heat y Nets.

Los dos primeros no sorprenden, pues han sido lo dos conjuntos más cacareados para hacerse con los servicios del joven escolta. Concretamente la franquicia de New York da la sensación de llevar semanas a punto de cerrar un acuerdo que se sigue demorando aunque tenga pinta de estar condenado a suceder. Lo que llama más la atención es la presencia de los Nets, hay que entender que por integrarse en el mercado neoyorquino. Pero la aparición de Brooklyn en esta terna hace plantear un único escenario posible.

Habiendo asegurado la continuidad de KD, parece claro que los Nets buscarán dar una nueva oportunidad a la pareja con Irving. Pero es que además, Mitchell no podría llegar al equipo mientras Ben Simmons permanezca allí debido a la imposibilidad de obtener dos contratos máximos de rookie vía traspaso. Dos mas dos a veces son cuatro, y esto implicaría un intercambio entre ambos jugadores. Los Nets no tienen el capital del draft que requiere Danny Ainge. ¿Sería Simmons y alguna elección suficiente para convencer al general manager de Utah? ¿Lo harían los Nets? Todo apunta a que estas serán preguntas sin responder, pero quién sabe.

