Knicks de New York exploran traspaso del dominicano Karl Towns

Comparte esta noticia

El pívot firmó la extensión máxima por cinco años y 190 millones de dólares

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Los New York Knicks estarían explorando la posibilidad de acometer un traspaso por la estrella natural de New Jersey Karl-Anthony Towns, señalan fuentes del medio NY Post.

Según fuentes cercanas al periodista Marc Berman, Towns estaría descontento con su situación actual en los Minnesota Timberwolves, y los Knicks estarían encantados con la posibilidad de hacerse con sus servicios, ya que tendrían las suficientes piezas disponibles como para ofertar algo del gusto de la gerencia de Minneapolis.

Towns, número 1 del Draft 2015, ha sido en dos ocasiones seleccionado para el All-Star y en el pasado 2016 se alzó con el galardón al Mejor Novato del Año. Asimismo, cabe destacar que antes del inicio de la temporada regular 2018-19 firmó una extensión por el máximo salarial por cinco campañas y un montante de 190 millones de dólares.

En la presente temporada ha disputado 23 partidos oficiales, todos ellos como titular, con unos promedios de 26,3 puntos, 11,7 rebotes, 4,4 asistencias y 1,3 tapones en 33,9 minutos de juego.

Anuncios

Relacionado