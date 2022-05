Klopp: “Las remontadas del Real Madrid han sido una locura”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PARÍS.- Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, no asumió el papel de favorito en la final de la Liga de Campeones, recordó la historia del Real Madrid y sus trece conquistas junto a su camino hasta la cita de París, admitiendo que “las remontadas han sido una locura”.

“No sé quien es el favorito, las remontadas del Real Madrid han sido una locura, tienen mucha experiencia en la competición pero quiero que estemos en el mismo nivel en competitividad. Queremos ser nosotros mismos y si jugamos al máximo nivel es muy difícil jugar contra nosotros”, dijo en rueda de prensa en el Stade de France.

“Mi única preocupación es que no seamos nosotros mismos, ellos tienen una confianza muy alta y nosotros tenemos que ser fieles a nuestra identidad. Tengo muchas ganas de jugar el partido, de sentir el ambiente y grandes sensaciones en el estadio”, añadió.

Dejó una queja Klopp, sobre el estado del césped, que no quiso que se utilice como queja, ya que dijo afectará a los dos equipos por igual. “Cuando se dice que el césped es nuevo es buena noticia para los dos equipos”, bromeó.

“El impacto será el mismo para los dos. Ambos son técnicos y no será el mejor césped que hemos visto en nuestra vida. Carlo, si le preguntáis, va a decir lo mismo. No quiero que nadie publique historias de que estoy preocupado por el estado del césped porque eso no es una noticia”, añadió.

Para el técnico alemán, la final enfrenta a dos equipos dominadores del fútbol europeo en la última década: “Queremos luchar y demostrar que somos capaces de derrotarlos. Hay jugadores en el Real Madrid que pueden ganar la Champions por quinta vez. Nosotros estamos aquí por tercera vez en cinco años y solo pensamos en como plantear el partido”.

El duelo presenta una especial carga emotiva para Mohammed Salah, que ha hablado de venganza tras lo que sufrió en Kiev. “Es normal que ‘Mo’ esté así, pero lo importante es que está en buena forma y listo para jugar. Llega mejor ahora que en 2018. Está muy motivado. Mañana igualmente les enseñaré un vídeo de 2018 para motivarles”.

Confirmó Klopp que además de Salah están recuperados para jugar la final Thiago Alcantara y Fabinho. “Están bien. Entrenaron ayer y también lo harán esta tarde. No va a ser un problema”, confirmó.

E intentó esquivar los rumores sobre el futuro de Sadio Mané, al que se vincula al Bayern Múnich para la próxima temporada y al que dio prácticamente por perdido. “No es la primera vez en mi carrera que hay rumores por parte del Bayern antes de una final. Juegue donde juegue Mané la próxima temporada, va a seguir siendo un gran jugador”, afirmó.

Klopp hizo una reivindicación de su equipo, al que ve capacitado para ser campeón de Europa: “En el fútbol, el éxito se mide con los resultados y lo que han hecho mis jugadores esta temporada ha sido excepcional pero el éxito se mide con el color de la medalla que recibes al terminar el partido. Estoy muy orgulloso de lo logrado esta temporada”.

“He perdido muchas finales en mi vida, hemos ganado las últimas y hemos aprendido de ellas. Alguien me dijo una vez que cuanto más ganas menos probabilidades tienes de hacerlo más, pero no es el caso del Real Madrid. El Liverpool ha crecido mucho los últimos años, somos un club enorme con jugadores perfectos para este gran club. Nos encontramos en gran momento y estamos listos para la final”, agregó.

Y cerró su comparecencia dejando un mensaje por la guerra que ha provocado el cambio de sede de San Petesburgo a París: “No sé si se espera un mensaje político de mí, siendo honesto estoy contento de estar en París, pero es algo extraño que siga la guerra. El hecho de tener el partido aquí y no en San Petesburgo es un mensaje importante para Rusia, la vida sigue aunque uno intente destruirla. Jugamos la final para toda la gente de Ucrania. Algunos podrán verla y va a ser para ellos también”.

