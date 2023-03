(VIDEO) Kleber hace de verdugo de los Lakers con un triple sobre la bocina

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES (E.UU..- Con máxima igualdad en el luminoso entre los Lakers y los Mavericks, fue el alemán Maxi Kleber quien decidió la victoria de Dallas este viernes (110-111) con tres tiros libres a falta de 7 segundos y un extraordinario triple sobre la bocina que rompieron el corazón al equipo angelino.

El teutón fue el verdugo inesperado de los Lakers y terminó con 10 puntos, 6 de los cuales los convirtió en los últimos siete segundos del encuentro.

Junto a él destacó en su regreso Kyrie Irving con 38 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias.

Maxi Kleber sinks the CLUTCH triple to lift the @dallasmavs to the win 🔥#TissotBuzzerBeater | #TimingEmotions pic.twitter.com/WiFSpMLG8o

