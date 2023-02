Klay Thompson ya está listo para jugar partidos consecutivos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Pese a que hace más de un año que regresó a las pistas, Klay Thompson no había jugado todavía un back to back completo hasta hace apenas una semana. Los Warriors habían sido enormemente cautelosos a la hora de gestionar su situación, pero parece que la prueba realizada antes del parón del All-Star ha sido positiva. Así lo ha asegurado Steve Kerr, que, en unas declaraciones recogidas por Madeline Kenney, periodista de Bay Arena News Group, ha confirmado que el escolta seguirá disputando las dos noches de los back to back de ahora en adelante.

Klay se ha perdido 12 duelos a lo largo del curso, de los cuales 11 han tenido lugar cuando venía de jugar el día anterior. El 14 de febrero, sin embargo, fue de la partida ante los Clippers a pesar de haber estado activo también el 13 frente a Washington, aunque, eso sí, lo hizo disputando tan solo 28 minutos. Veremos cómo gestionan los de San Francisco la situación a partir de ahora, algo para lo que no habrá que esperar mucho dado que Golden State vuelve a la acción tras el parón con un back to back.

El cuadro de Kerr visitará a los Lakers esta misma noche para medirse a los Rockets en casa al día siguiente. Con Stephen Curry aún ausente, los vigentes campeones necesitan todo el apoyo posible en este tramo final si no quieren verse con el agua al cuello, y para ello será fundamental que Thompson esté presente siempre que pueda. Al fin y al cabo, su paso adelante desde la lesión del base (tanto en esta ocasión como a principios de enero) ha sido determinante en varias de las victorias del equipo, que se encuentra en una zona de la clasificación lo suficientemente apretada como para que cada partido cuente.

