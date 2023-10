Klay Thompson sobre Warriors: «No quiero ir a ningún otro lugar»

EL NUEVO DIARIO,OAKLAND.- Klay Thompson entra en su último año de contrato garantizado con los Golden State Warriors; sin embargo, no parece que vaya a jugar en ningún otro sitio, ya que tanto el propietario Joe Lacob como él han asegurado que no quieren cambiar de equipo bajo ningún concepto.

«No va a pasar eso», dijo Thompson al medio The Athletic. «El hecho de que vaya a disputar mi décimo tercera temporada me va mucha tranquilidad. Por supuesto, he ganado dinero. He podido cuidar de mi familia, de mí mismo y de la gente que quiero. Pero cuando empecé a jugar a este deporte nunca pensé en la fama o en hacerme rico. De verdad que no», explicó.

«Empecé a jugar al baloncesto porque idolatraba a mi padre. Mis jugadores favoritos eran Rasheed Wallace, Clyde Drexler y Kobe Bryant. Chicos a los que pude ver mientras crecía. Reggie Miller… Solo quería ganarme la vida haciendo lo que amaba. Y resultó ser el baloncesto. Y me parece asombroso que pueda disputar mi décima tercera campaña en la liga», destacó.

Recientemente sus compañeros Andrew Wiggins y Draymond Green renovaban a la baja para continuar ligados al proyecto de Oakland. ¿Ocurrirá lo mismo con Thompson? Todo indica que así será tras concretarse la salida de Jordan Poole rumbo a los Washington Wizards.

«No necesito ser titular… Sé que si hago mi trabajo, estoy en forma y compito al más alto nivel, ganaré lo suficiente en esta liga. Así que no me preocupa eso. Estoy bendecido por ello. Obviamente quieres aprovechar al máximo tu etapa como deportista. Pero no voy a permitir que el dinero me impida ganar otro campeonato. Cuando ganas, todo lo demás se soluciona», señaló Thompson.

«Sí. Absolutamente quiero seguir. No quiero ir a ningún otro lugar… Jugar toda la vida en un mismo equipo es una locura. Incluso lo que hizo Udonis Haslem. Le veneran en Miami. En la zona… Y eso es lo que aprecio. Viajando por todo el país, a lo largo del mundo… La gente del norte de California o los seguidores de los Warriors están muy orgullosos de ti. He tenido la suerte de poder formar parte de esta franquicia. Sería muy difícil imaginarme con otro uniforme», concluyó.

Thompson, de 33 años de edad, arribó a los Warriors mediante el pick 11º de la primera ronda del Draft 2011, siendo seleccionado por los Warriors. Desde su llegada ha disputado más de 700 encuentros de temporada regular con unos guarismos de carrera NBA de 19,8 puntos, 3,5 rebotes, 2,3 asistencias y un 41% en triples en 32,9 minutos por jornada.

Entre sus muchos galardones destacan: cuatro anillos de campeón NBA; seleccionado en 5 ocasiones para disputar el All-Star Game; dos veces incluido en el Segundo Mejor Equipo NBA y una ocasión en el Segundo Mejor Quinteto Defensivo. Por otro lado, con el Team USA ha ganado la medalla de oro olímpica en Río de Janeiro 2016 y también el oro del Mundial 2014.