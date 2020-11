Klay Thompson se lesiona la pierna derecha en entrenamientos de Warriors

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Shams Charania acaba de irrumpir en Twitter con una categoría que no correspondía en una noche como la de hoy; ni traspasos ni draft. Una lesión. Y no la de un cualquiera. Klay Thompson, un año en el dique seco y pieza irremplazable para que los Warriors cambiasen nuevamente el farolillo del Oeste por el cartel de aspirante, ha sufrido un percance en mitad de un entrenamiento.

El alcance de la lesión aún no se sabe, pero se ha producido en la parte baja de su pierna (Wojnarowski acaba de comunicar que ha sido en la derecha… el desgarro de ligamento fue en la izquierda), y como ha indicado Charania, los Warriors van a someterle rápidamente a pruebas para determinar la gravedad o levedad de la misma. Por ahora no se ha revelado más información.

Warriors star Klay Thompson suffered an apparent lower leg injury today and is undergoing tests to determine severity, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 18, 2020