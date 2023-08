Klay Thompson se arrepiente de su «trash talk» a Devin Booker

EL NUEVO DIARIO, OAKLAND.- Klay Thompson, jugador de Golden State Warriors, ha pasado recientemente por los micrófonos del podcast de Paul George donde ha reconocido arrepentirse sobre el ‘encontronazo’ que tuvo con Devin Booker en un partido oficial de la pasada campaña.

En aquella noche del 25 de octubre los de Oakland cayeron por 135-104 donde Booker «se merendó» literalmente a Thompson con 34 puntos para él por solo 2 del veterano escolta mediante un 1/8 en tiros de campo.

Thompson pagó su frustración con la estrella de los Suns, y se arrepiente profundamente de haberse burlado de él con su gesto de los cuatro anillos.

«Sí, todavía pienso sobre aquello. En aquel día Book me pateó el trasero», dijo Thompson. «No estaba donde tenía que estar. Dios mío. Sabes que algunas cosas no envejecen bien, y aquello no lo ha hecho bien para mí. No necesito vacilar sobre mis cuatro anillos. Todos ya lo saben. Está en mi Wikipedia. En aquel partido mi juego no estaba donde debía estar y todos nos sentimos inseguros a veces», explicó.

«Soy lo suficientemente mayor y sé que todos tenemos nuestros momentos de debilidad. No estoy orgulloso de aquello. Porque veo a Devin Booker y en realidad estoy orgulloso de él. El trabajo que ha puesto en todos estos años…», destacó.

Su admiración por Booker es enorme, ya que pese a tener unos inicios complicados en Phoenix, el jugador ha aguantado hasta situar a la franquicia de Arizona entre las más destacadas de la Conferencia Oeste.

«Sobrevivió a una etapa en e Phoenix donde todos eran traspasados. Donde tenían un nuevo entrenador cada año… Pero ahora es su jugador franquicia porque no ha dejado de trabajar. Entonces, yo admiro mucho a esos muchachos con esa ética de trabajo, ¿me entiendes?», concluyó

